Digitale CEO's willen af van killer robots, voordat het te laat is

De opstellers van de brief zeggen dat ze geen wapenwedloop willen in systemen gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Met zulke wapens "kunnen gewapende conflicten worden uitgevochten op een schaal die we nu nog niet kennen", schrijven ze. Ook is er het gevaar dat ze door de verkeerde mensen worden ingezet of dat ze worden gehackt "en zich op een ongewenste manier gedragen" - een schrikbeeld dat in films als Robocop of Terminator al eerder tot leven werd gewekt.

Volgens de briefschrijvers moeten de Verenigde Naties eindelijk in actie komen. "We hebben niet lang. Als de doos van Pandora eenmaal is geopend, is het moeilijk om hem weer te sluiten."

Eerdere oproep

Een groep deskundigen van de VN had morgen op een conferentie over de toekomst van intelligente wapensystemen moeten spreken, maar die bijeenkomst gaat om financiƫle redenen niet door. De kwestie moet nu in november aan bod komen.

Wetenschappers hebben vaker opgeroepen tot een verbod op killer robots. Twee jaar geleden werd zo'n oproep nog ondertekend door duizenden wetenschappers, onder wie Stephen Hawking. Ook Elon Musk was er toen al bij. De VN richtte daarna wel een panel op van deskundigen op het gebied van autonome wapens, maar de briefschrijvers gaat het allemaal niet snel genoeg.