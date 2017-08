Dodental Sierra Leone nadert de 500

In Sierra Leone worden nog steeds lichamen gevonden van slachtoffers van de aardverschuivingen en modderstromen van afgelopen week. Ziekenhuizen zeggen dat bijna 500 lichamen zijn geborgen.

Er worden nog meer dan 600 mensen vermist, die vermoedelijk zijn meegesleurd door een modderstroom of die zijn bedolven onder puin van ingestorte huizen. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden, wordt met de dag kleiner.

In kerken en moskee├źn verspreid over het land is vandaag gebeden voor de slachtoffers van de natuurramp.

Scheuren

De hele week door zijn er begrafenissen geweest in de stromende regen, die mogelijk leidt tot nieuwe modderstromen. Op sommige berghellingen zijn scheuren in de grond ontstaan. De regering van Sierra Leone waarschuwt de mensen in die gebieden om te vertrekken omdat de kans op meer aardverschuivingen groot is.

Vanuit de hoofdstad Freetown worden hulpgoederen die uit de hele wereld worden gestuurd verder het land in gebracht. In het rampgebied is vooral behoefte aan schoon drinkwater.