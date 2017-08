Cocu: we zijn er nog niet, maar goede stap gezet

Het nieuwe voetbalseizoen begon dramatisch voor PSV met de pijnlijke uitschakeling in Europa tegen NK Osijek. De messen werden hier en daar al geslepen, maar na twee speeldagen in de eredivisie hebben de Eindhovenaren toch gewoon zes punten in de tas.

Trainer Phillip Cocu was na de 4-1 zege bij NAC Breda dan ook uiterst tevreden. "Zeker. Het team heeft goed gereageerd. Terwijl de spelers toch een zware teleurstelling hebben moeten verwerken, net als de technische staf. Maar de chemie tussen de groep en de staf is goed."

"We zijn er nog niet", stelde Cocu. "We moeten nog flink groeien dit seizoen, maar we hebben in ieder geval een stap vooruitgezet."