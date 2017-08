Toeristen uit Golfstaten ontdekken Bosnië en Herzegovina - en blijven

In Sarajevo gaat het iedere zomer beter dan de zomer ervoor. De toeristen komen nu, twintig jaar na het einde van de Bosnische burgeroorlog, uit de hele wereld. Maar de toeristen uit rijke Golfstaten vallen het meest op in het straatbeeld van de hoofdstad.

"Ik kom graag in Bosnië, omdat het weer een stuk aangenamer is dan in mijn land", zegt Fahad Boodai (38) uit Saudi-Arabië. Daar stijgt het kwik in de zomer naar 50 graden. In Bosnië kan het ook heet worden, maar koelt het tenminste af in de avond.

Mohammed Alshaqfa (19) is de oudste zoon in een gezin met vijf kinderen uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met zijn allen wandelen ze door Vrelo Bosne, een groot stadspark aan de rand van Sarajevo. Ze picknicken aan de rivier de Bosna en eten een ijsje bij het café.

De familie is voor het eerst op vakantie in Bosnië. "Naar Bosnië gaan is een nieuwe trend in ons land", zegt Alshaqfa. Ze komen niet alleen voor het aangename klimaat, ook de natuur is een trekker. Want zo veel groen hebben ze thuis niet.