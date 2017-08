Herlings' jacht op wereldtitel stokt door pech

Botte pech heeft Jeffrey Herlings in de jacht op WK-leider Antonio Cairoli teruggeworpen. De crosser uit Geldrop werd in Uddevalla in de eerste manche van de GP van Zweden keurig tweede, maar in de tweede race gooide een gebroken ketting roet in het eten.

Herlings reed op dat moment op de tweede plek.

Verkeken

Daarmee lijken de kansen van Herlings op zijn eerste wereldtitel in de zware MXGP-klasse zo goed als verkeken. Cairoli deed het met een negende en een zevende plaats in Zweden niet best, maar zijn voorsprong op Herlings in de strijd om de wereldtitel (101 punten) lijkt met nog slechts drie races te gaan onoverbrugbaar.

De zege in Zweden ging naar Tim Gajser. De Sloveen eindigde achtereenvolgens als tweede en eerste.