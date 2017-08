Van mishandeling betichte first lady Zimbabwe terug in eigen land

Grace Mugabe, de vrouw van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe, is terug in eigen land. Ze was in Zuid-Afrika, waar ze in opspraak kwam vanwege de mishandeling van een model. De 20-jarige vrouw is naar eigen zeggen in een luxe hotel in Johannesburg met een stekker op haar hoofd geslagen.

Het onderzoek naar de mishandeling is nog in volle gang en de Zuid-Afrikaanse politie had extra grenscontroles ingesteld om te voorkomen dat Grace Mugabe het land zou verlaten. Dat heeft dus weinig geholpen; Grace Mugabe vloog terug naar Harare met haar man, die in Zuid-Afrika was voor een top.

Grace Mugabe had de Zuid-Afrikaanse autoriteiten gevraagd haar diplomatieke immuniteit te verlenen. Een besluit daarover is nog niet naar buiten gebracht, maar volgens persbureau Reuters heeft Mugabe te horen gekregen dat ze immuniteit krijgt.

Terugkeer

AfriForum, een organisatie die het model, Gabriella Engels, verdedigt, zegt dat de zaak niet is afgedaan nu Mugube terug is in eigen land. Een woordvoerder benadrukt dat het AfriForum ook te doen is om de langere termijn: "Ze mag dan terug zijn in Zimbabwe, maar het wordt misschien heel moeilijk voor haar om ooit nog terug te keren in Zuid-Afrika."