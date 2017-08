Adam Maher, het talent dat geen verlosser werd

Hij was het pareltje van de eredivisie en werd bij PSV als de verlosser binnengehaald. Vier jaar later is er niets meer over van de veelbelovende status van Adam Maher, die via de achterdeur uit Eindhoven mag vertrekken.

Het zijn Zuid-Amerikaanse taferelen als Adam Maher in juli 2013 zijn entree maakt op de Herdgang. Hij moet het nieuwe gezicht van het onervaren PSV worden. De Eindhovense achterban ziet in Maher een nieuwe Mark van Bommel, die zijn loopbaan zojuist heeft beëindigd. 8 miljoen euro heeft PSV aan AZ betaald voor het dan 19-jarige talent.

Het huwelijk tussen PSV en Maher blijkt in de daaropvolgende jaren een langdurige verbintenis, maar van echte wederzijdse liefde is nooit sprake. Maher speelt veel, maar rendeert niet. Waar zijn de onnavolgbare en beslissende acties gebleven uit zijn AZ-periode? Trainer Phillip Cocu probeert van alles met de creatieve middenvelder, maar de vonk tussen Maher en PSV slaat nooit definitief over.