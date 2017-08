Activist en grensverleggend komiek Dick Gregory overleden

Gregory werd in 1936 geboren in een arm gezin in St. Louis. Zijn alcoholistische vader was afwezig, zijn moeder was zo arm dat de kinderen in haar oude kleren moesten buiten spelen. Als hij daarmee gepest werd, plaagde Gregory terug. "En mijn grappen waren beter. Zo kreeg ik elke dag publiek."

Zijn doorbraak kwam tijdens een optreden in Hugh Heffners Playboy Club in Chicago. Gregory was vooraf gewaarschuwd voor het publiek: bezoekers uit het gesegregeerde zuiden. Toen zij de zwarte komiek inderdaad beledigden, was Gregory voorbereid. "Wil je in debat? Ga dan naar Harlem en vraag daar om de wc voor blanken."

Ook hield hij zijn publiek voor dat hem een bonus van 50 dollar was beloofd elke keer als ze hem het n-woord zouden noemen. Gregory ging zelfs zover dat hij zijn autobiografie Nigger noemde, zodat elke keer als iemand dat scheldwoord uitsprak, "hij reclame maakt voor mijn boek".