Gezonken schip dat eerste atoombom vervoerde teruggevonden

De USS Indianapolis bracht onderdelen van de eerst afgeworpen atoombom, 'Little Boy', naar het eiland Tinian in de Stille Oceaan. Op 30 juli 1945 was het schip met 1300 mensen aan boord op de terugweg toen het door een Japanse onderzeeboot werd beschoten. Twee torpedo's raakten doel, waarna het schip binnen twaalf minuten onder water verdween.

In eerste instantie konden zo'n 900 opvarenden het zinkende de schip verlaten, maar door miscommunicatie was het niet bekend dat het schip was gezonken. De zeelui werden pas dagen later opgemerkt door de bemanning van een vliegtuig. Na vier dagen in het water te hebben gedreven, werden de bemanningsleden gered.

Voor velen was dat te laat; slechts 316 van hen overleefden het. Veel overlevenden waren in het water ten prooi gevallen aan haaien.

Dankbaarheid verschuldigd

Het was jarenlang onbekend waar het schip was gezonken. Eerdere zoekacties leverden niets op omdat het schip heel diep ligt en, blijkt nu, omdat er op de verkeerde plek werd gezocht. Een doorbraak in het onderzoek kwam vorig jaar toen bekend werd dat een schip de USS Indianapolis 11 uur voordat die zonk was gepasseerd. Dat vernauwde het zoekgebied naar 10.000 vierkante kilometer.

De uraniumbom Little Boy werd in augustus 1945 afgeworpen boven de Japanse stad Hiroshima. Het is de eerste atoombom die ooit in een oorlog is ingezet. Nadat de tweede atoombom, 'Fat Man', werd afgeworpen capituleerde Japan en eindigde de Tweede Wereldoorlog.

Paul Allen is blij dat hij met de vondst de bemanning van de kruiser kan eren. "Als Amerikanen zijn we de bemanning dankbaarheid schuldig voor hun moed, doorzettingsvermogen en opoffering in vreselijke omstandigheden", schrijft hij in een verklaring.