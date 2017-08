Basketballers verrichten wonder in Albanië: 113-37

De Nederlandse basketballers zijn er toch nog in geslaagd de groepswinst te grijpen in de pre-kwalificatie voor het WK van 2019. Oranje had een wonder nodig in Albanië en dat kwam er: de ploeg van coach Toon van Helfteren won met 113-37.

Oranje won eerder in de kwalificatiereeks in Oostenrijk met 79-72, maar verloor woensdag in eigen huis ook weer met 7 punten verschil van de Oostenrijkers. Omdat Oostenrijk twee keer ruim van Albanië had gewonnen, leek Oranje genoegen te moeten nemen met plaats twee en daarmee sterkere tegenstanders in de volgende ronde.

Om toch nog eerste te worden in de groep was een zege met 49 punten verschil vereist. Na het eerste kwart leidde Albanië nog met 16-14, daarna was Oranje oppermachtig.

"Niet te geloven"

Basketbalverslaggever Leon Kersten kon zijn ogen niet geloven. "Het is zo'n wedstrijd die je kijkt omdat je fan bent van de sport, maar nadat Albanië op voorsprong kwam, ben ik zelfs even koffie gaan zetten."

Tijdens de rust begon Kersten er toch stiekem op te hopen. "Het verschil was toen 21 punten, en dan ga je toch rekenen. Het dubbele is 42 en er waren 49 punten nodig. In de tweede helft van de wedstrijd zakte de tegenstander helemaal in."

Toch ging het toen nog niet vanzelf, zag Kersten. "Nederland moest nog hard werken, want er moesten veel punten worden gemaakt."