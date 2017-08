Hockeymannen openen EK met klinkende zege op Spanje

Met twee Spanjaarden op het strafbankje sloeg Nederland toe via Van Ass (strafcorner) en Verga (wiens voorzet door een Spanjaard in zijn eigen doel werd getikt).

Pal voor rust scoorde Van der Weerden uit een strafcorner en direct erna wist ook Pruyser het doel te vinden. Na een moment van onoplettendheid waarvan Arana profiteerde, schroefden Verga (weer via een Spaanse stick) en De Voogd (twee keer) de Nederlandse score op.

'Grote test'

"Vandaag was een grote test. 7-1 is een forse overwinning, want Spanje is een goede ploeg", zei aanvoerder Van Ass na de wedstrijd. "We willen zo goed mogelijk hockeyen en dat hebben we vandaag lang weten vol te houden."

Komende maandag speelt Oranje om 20.00 uur zijn tweede groepsduel met titelconcurrent België, dat Oostenrijk eerder op de zaterdag met 4-1 versloeg.