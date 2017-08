Striptekenaars boos op curator Rotterdams stripmuseum

Striptekenaars zijn boos op de curator van het failliete stripmuseum Strips! in Rotterdam. De boedelredder zou 75 euro vragen aan striptekenaars hun uitgeleende werken terug willen halen.

Illustrator Robert van der Kroft ziet de regeling als een poging van de curator om "de boel financieel uit te melken over de hoofden van de stripmakers." De tekenaar van de strips Sjors en Sjimmie en Claire schrijft op Facebook in de bres te springen voor collega's.

Tekenaar Marc Scherbateyev voelt zich ook benadeeld door de gang van zaken en heeft inmiddels advies gevraagd aan zijn advocaat Claudia Berghout. Scherbateyev roept andere tekenaars op om dat ook te doen.

Niet gebruikelijk

Volgens de advocaat is een betaling van 75 euro niet gebruikelijk. "Het is de taak van de curator om uit te zoeken wat van wie is. Pas als er specifieke kosten worden gemaakt zoals verzendkosten, kunnen die in rekening worden gebracht", aldus Berghout tegen RTV Rijnmond.

Berghout laat weten dat ze een klacht heeft ingediend bij de rechter-commissaris. "Die kan de curator de instructie geven om de eis in te trekken", legt ze uit. Ze hoopt deze week een reactie te krijgen.

De curator was niet bereikbaar voor commentaar.