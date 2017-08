Feesttent Oostenrijk stort in bij noodweer: 2 doden, 100 gewonden

In Oostenrijk zijn twee mensen om het leven gekomen toen een feesttent instortte tijdens noodweer. Zo'n honderd mensen raakten gewond, van wie twintig zwaargewond.

In de tent in St. Johann am Walde was een feest gaande van de vrijwillige brandweer. Er waren ongeveer 650 mensen in de tent toen het noodweer om 23.30 uur losbarstte, met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur.

Tijdens het noodweer viel ook de elektriciteit uit in het gebied. Nadat de tent was ingestort, wisten enkele brandweerlieden in het donker de nabijgelegen brandweerkazerne te bereiken. Met de verlichting van de brandweerauto's konden mensen op zoek gaan naar slachtoffers en gewonden verzorgd worden.

De twee dodelijke slachtoffers zijn een Oostenrijkse man van 28 en Roemeense vrouw van 19 jaar oud.