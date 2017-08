Vuelta 2017 met 'monsters' van beklimmingen

Etappe 15: Alto Hoya de la Mora (129,4 kilometer)

Een etappe om te vrezen. Met een kleine honderddertig kilometer is het een korte rit, wat vaak inhoudt dat de sprinters de tijdlimiet in de gaten moeten houden. En met een slotklim van ruim dertig kilometer richting Sierra Nevada is dat een lastige opgave.

Etappe 17: Villadiego - Los Machucos (180,5 kilometer)

De klim die door iedereen wordt gevreest. Oud-renner en drievoudig wereldkampioen Óscar Freire verkende Los Machucos voor de Spaanse krant AS en beschreef het obstakel als 'het nieuwe monster van de Vuelta'. Niet gek, er zitten namelijk gedeelten in van 28 procent stijging.