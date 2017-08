Zandvoort Cup: hoe snel is Gertjan Verbeek?

Wat gebeurt er als je voetballers, trainers en scheidsrechters in een racewagen zet? Dat zien we dit seizoen iedere week in Eredivisie op Vrijdag.

Bekende gezichten uit de voetbalwereld wagen zich in een raceauto op het Circuit Zandvoort. In de tweede editie is trainer Gertjan Verbeek aan de beurt.

Na een testronde met autocoureur Jan Lammers racen de voetbalcoureurs een individuele ronde met het doel de beste tijd van de eredivisie neer te zetten en daarmee de felbegeerde Zandvoort Cup te veroveren.