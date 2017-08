Catalaanse regering: slachtoffers komen uit 24 landen

De slachtoffers van de aanslag van gistermiddag in Barcelona komen uit 24 landen. Dat heeft de Catalaanse regering bekendgemaakt. Bij de aanslag op de Ramblas kwamen dertien mensen om. Er zijn ruim honderd gewonden; vijftien van hen verkeren in levensgevaar. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS.

Het is niet duidelijk om welke nationaliteiten het precies gaat bij de slachtoffers. Wel hebben enkele regeringen bekendgemaakt dat een of meerdere burgers gewond of overleden zijn. Minister Koenders zei gisteravond in het tv-programma Jinek dat onder de gewonden drie Nederlanders zijn. Het zijn een echtpaar en een vriendin van hun dochter. Ze zijn niet in levensgevaar.

Onder de doden is in elk geval een Belg. Eerder werd gezegd dat ook een Duitser is gedood, maar persbureau AP meldt nu dat de Duitse autoriteiten dat nog niet kunnen bevestigen. De Australische regering zegt dat drie Australiërs gewond zijn geraakt. Ook zijn er twee Taiwanezen en een inwoner van Hongkong onder de gewonden. Volgens het Chinese consulaat in Barcelona zijn er geen berichten over andere Chinese slachtoffers.

Mijden

Het lijkt erop dat vooral buitenlanders onder de slachtoffers zijn, want veel Spanjaarden mijden de overvolle Ramblas. De drukke straat in het centrum van Barcelona met kraampjes en winkels is vooral populair bij toeristen.

Vannacht is in de Spaanse kuststad Cambrils een tweede aanslag gepleegd. Vijf terroristen reden in op het publiek en verwondden zo vijf burgers en twee agenten. De politie kon de daders doodschieten voordat ze veel slachtoffers konden maken. Ook Cambrils is een populaire vakantieplek. Over de identiteit van de gewonden daar is nog niets bekendgemaakt.