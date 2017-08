'Nederland favoriet voor twee keer goud bij EK in eigen land'

"Bovendien ligt het niveau bij de Nederlandse mannen op dit moment heel hoog. Hoger dan bij de Spelen", vervolgt Kooke. "Dat komt ook omdat de onderlinge verhoudingen nu beter zijn dan toen, want op dat vlak is er in Rio van alles misgegaan."

Dat wordt, in enigszins bedekte termen weliswaar, beaamd door bondscoach Max Caldas. "Het klopt dat de sfeer nu goed is. Dat is een bewuste keuze geweest, want we hebben vastgesteld dat de kans om te winnen kleiner wordt als we geen team zijn."