Aantal moorden daalt, maar in onderwereld meer liquidaties

Het aantal moorden in Nederland blijft dalen. Tegelijkertijd nam het aantal afrekeningen in het criminele circuit de afgelopen jaren juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2016 werden 110 mensen om het leven gebracht, tien minder dan in 2015. Het aantal moorden in Nederland daalt al jaren. In 2000 werden er nog 223 mensen vermoord, inmiddels is dat aantal dus gehalveerd. Mannen zijn aanzienlijk vaker slachtoffer dan vrouwen.

Afrekeningen

Uit de CBS-gegevens blijkt dat een kwart van de mannen die de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, slachtoffer is van een afrekening in het criminele milieu. Het aantal liquidaties schommelt per jaar, maar over de langere termijn bekeken stijgt het aantal moorden in de onderwereld waarbij grof geweld wordt gebruikt.

Onlangs bleek nog uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat de drempel voor criminelen om iemand te liquideren kennelijk steeds lager ligt. Vooral jonge cocaïnehandelaren grijpen relatief snel naar geweld, net als leden van motorbendes.

Slechte schutters

Opvallend is dat criminelen een moord vaak goed voorbereiden, maar op het moment suprême slordig te werk blijken te gaan. Volgens de onderzoekers kunnen de vaak jonge schutters amper overweg met de zware, automatische wapens die ze gebruiken. Ze schieten in het wilde weg en vergissen zich soms in het doelwit.

Vrijwel altijd hebben de conflicten te maken met drugshandel. Volgens het CBS had de politie de afgelopen jaren in 40 procent van de liquidaties een verdachte in beeld.