Ajax blameert zich met nederlaag tegen Rosenborg

Ajax heeft de eerste in de eerste play-offwedstrijd voor de Europa League met 1-0 verloren van Rosenborg BK. Invaller Samuel Adegbenro maakte tien minuten voor tijd het enige doelpunt na een fout van verdediger Joël Veltman. Volgende week is de return in Noorwegen.

Ajax wacht nog steeds op zijn eerste overwinning in het nieuwe seizoen. Tegen Nice werd in de play-offs voor de Champions League twee keer gelijkgespeeld. In de competitie werd afgelopen weekend bij Heracles Almelo verloren (2-1).

