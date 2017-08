Man gijzelt vrouw in gebouw op Mediapark in Hilversum

Op het Mediapark in Hilversum is een gijzeling aan de gang. Een man met een mes houdt in het gebouw van de Nederlandse Publieke Omroep een NPO-medewerkster gegijzeld. In het gebouw zitten onder meer de studio's van 3FM.

Iets na 08.00 uur bedreigde de man haar buiten het pand, waarna hij met haar naar binnen ging. Wat de relatie tussen de twee is, is niet duidelijk.

De politie heeft op zo'n vijftig meter van het gebouw een mes en een tas op straat gevonden.

Politieauto's met zwaailichten staan buiten het gebouw en het pand is afgezet. De uitzending van 3FM wordt niet bedreigd, er wordt vanaf een andere locatie uitgezonden.