15.000 kilo plastic en peuken (en een nepbom) van stranden gehaald

Vrijwilligers van de strand-schoonmaakactie van Stichting De Noordzee hebben in twee weken tijd bijna 15.000 kilo afval van de Nederlandse Noordzeestranden gehaald. Dat is minder dan de ruim 19.000 kilo van vorig jaar, maar wel 3500 kilo meer dan in 2015.

De jaarlijkse schoonmaakactie begon twee weken geleden. Teams werkten vanuit Cadzand (Zeeuws-Vlaanderen) en Schiermonnikoog toe naar de 'finish' in Zandvoort. Daar werd de actie gistermiddag afgesloten.

3733 sigaretten

Het grootste deel van de ingezamelde rommel bestond uit plastic, zoals lege flesjes, doppen en ballonnen. De vrijwilligers vonden ook een negatieve zwangerschapstest, een matras en een oefenbom van Defensie.

Opvallend was ook de 'filter challenge' die dit jaar voor het eerst werd gehouden. Twee teams moesten op een stuk strand bij Scheveningen binnen twintig minuten zo veel mogelijk uitgedrukte peuken verzamelen. Dat werden er maar liefst 3733.