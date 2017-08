Flier zegt het beachvolleybal alweer vaarwel

Van Iersel moet dus op zoek naar een nieuwe partner. "Ik vind het heel jammer dat Manon deze beslissing heeft genomen. Wat mij betreft was er nog veel meer te halen uit onze samenwerking."

Flier: "Dat ik stop heeft te maken met meerdere factoren. Ik heb dit seizoen vaak last gehad van mijn rug en dat had ook andere fysieke klachten tot gevolg. Daarnaast is het zwaar gebleken om het gezinsleven te combineren met het vele reizen als beachvolleybalster."

Boegbeeld

In 2015 kreeg Flier een kindje. Ze dacht daarna aan een rentree in de zaal, waar ze jarenlang het boegbeeld van Oranje was, maar koos uiteindelijk voor het beachvolleybal. Eerder dit jaar liet ze al weten dat de nieuwe sport haar zwaar viel.