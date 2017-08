Gemeenten verkopen aandelen, weg vrij voor nieuwe eigenaar Eneco

Energiebedrijf Eneco krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar. Het gemeentebestuur van Dordrecht wil zijn aandelen verkopen en daarmee zou een meerderheid van de aandelen op de markt komen.

Eerder lieten al de colleges van Rotterdam en Den Haag weten hun aandelen te willen verkopen. Rotterdam is grootaandeelhouder met 31 procent van de aandelen in handen. Daarna komen Den Haag (16,55 procent) en Dordrecht (9 procent).

Als de gemeenteraden in de drie steden instemmen met de verkoop, komt er straks dus een pakket aandelen op de markt van bijna 57 procent. In theorie kan Eneco daarmee een nieuwe eigenaar krijgen. Eerder ging bijvoorbeeld ook al het Nederlandse Nuon over in handen van het Zweedse Vattenfall.

Speculeren

Eneco wil nog niet speculeren wie er allemaal in de markt zouden kunnen zijn voor het concern. "Geen idee, wat voor ons van belang is, is dat ook met nieuwe aandeelhouders onze duurzame strategie wordt gewaarborgd", aldus een woordvoerder.

De aandelen van Eneco zijn sinds 1 januari dit jaar vrij verhandelbaar. De aandelen zijn in bezit van 53 gemeenten en die moeten voor 31 oktober aan de aandeelhouderscommissie laten weten wat ze willen doen met hun aandelen. Naast Rotterdam, Den Haag en Dordrecht zijn dat 50 gemeenten die elke een belang hebben van 1 of 2 procent.