In verzet tegen digitale muziek: een revival voor het cassettebandje

Cassettebandjes - worden die überhaupt nog gemaakt dan? Jazeker. In het Twentse Wierden staat de enige Nederlandse fabriek waar die ouderwetse geluidsdrager nog wordt geproduceerd. Sterker nog: de fabriek komt na 30 jaar in handen van een nieuwe eigenaar: Thomas Bauer. De oud-Philips-techneut én liefhebber van oude audio-apparatuur, gelooft nog heilig in de cassette.

Want na de revival van het vinyl (in 2016 steeg de Nederlandse verkoop met 49 procent) ziet de fabriek in Wierden - Duplicase - ook een toename van de vraag naar 'dat ding' met twee wieltjes en één bandje. Geen immense aantallen, maar toch: in 2015 10.000 stuks, in 2016 15.000 stuks en voor 2017 wordt een aantal verwacht van tegen de 20.000.

Bauer: "Het is een kleine groep van vooral muziekfreaks die zich afzet tegen de mp3-tjes en de rest van de digitale industrie. Zij omarmden eerst de vinyl-lp's, en nu ook de cassettes. Men wil terug naar toen. Steeds vaker hoor ik: ik wil ook meedoen."