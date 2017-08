Oostenrijk wil Spelen 2026, maar schaatsen moet in Duitsland

Oostenrijk wil de Olympische Winterspelen van 2026 graag naar Innsbruck halen, maar denkt er serieus over na om het schaatsen in Duitsland te organiseren.

Het gaat om de ijsbaan van Inzell, op slechts 20 kilometer van de Oostenrijkse grens. Er is al een gesprek geweest met de betrokken partijen bevestigt Peter Mennel, president van het Oostenrijkse Olympisch Comité. "In Innsbruck hebben we geen vergelijkbare schaatshal."

Op 15 oktober valt de beslissing na een openbaar referendum. Dan worden tien punten voorgesteld, voordat het bid daadwerkelijk wordt ingediend bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Andere kandidaten voor de Spelen in 2026 zijn Sion (Zwitserland) en Calgary (Canada). Almaty (Kazakhstan), Sapporo (Japan) en Erzurum (Turkije) zouden ook geïnteresseerd zijn.