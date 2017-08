Makers pornofilm in kerk Tilburg krijgen geen straf

Het OM stelt geen vervolging in tegen de makers van een pornofilm in een kerk in Tilburg. Het kerkbestuur had aangifte gedaan, maar het OM heeft besloten de zaak te seponeren.

In de film hadden twee acteurs seks in een biechtstoel van de kerk. De beelden werden uitgezonden op de zender van Kim Holland.

"We vinden het kwetsend en respectloos, maar we hebben het wetboek in de hand genomen en zien niet echt een strafbaar feit. Godslastering is niet strafbaar en van huisvredebreuk is geen sprake", zegt een woordvoerder van het OM.

Civiele procedure

Kerkbestuurder Harrie de Swart is verbaasd, zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ten eerste staat het maken van zo'n filmpje haaks op de intentie die de eigenaar van de kerk met het gebouw heeft. In de tweede plaats konden de makers weliswaar het gebouw in maar om bij de biechtstoel te kunnen komen moesten ze over een hek klimmen."

Het OM zegt dat de kerk alsnog de mogelijkheid heeft een civielrechtelijke procedure te starten, maar wat de kerkbestuurder betreft wordt de zaak gesloten. "Ik weet dat het bisdom overweegt een civiele procedure tegen de filmmakers te beginnen, maar dat ontraad ik ze. Er is al genoeg tralala geweest en die heeft tot niks geleid."

Vergiffenis

De pastoor van de Sint-Josephkerk had na de gebeurtenis vergiffenis gevraagd voor het ontheiligen van het Godshuis.

Kim Holland heeft eerder al haar excuses aangeboden. Ze zei dat een externe producent de beelden had gemaakt.

Eerder trok ze ook al het boetekleed aan voor de filmopnames van dezelfde externe producent in attractiepark Walibi. Daar hadden mensen seks in een reuzenrad en een achtbaan.