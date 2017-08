Nederlandse attractieparken populair bij buitenlanders

Het geheim van De Efteling zit hem volgens woordvoerder Femke van Es niet alleen in investeringen ("We geven ook heel veel uit aan onderhoud"), maar vooral in de sfeer die het park uitstraalt. "We houden vast aan onze roots: de sprookjes en verhalen. Wij zullen nooit een nieuwe achtbaan neerzetten zonder een verhaal erachter. En de Brabantse gastvrijheid staat echt voorop. Je kunt nog zulke prachtige attracties hebben, als het persoonlijk contact er niet is, is de beleving een stuk minder."

Kortingsacties

De toegangsprijzen van Nederlandse attractieparken zijn laag in vergelijking met die van buitenlandse parken. De vijf grootste Nederlandse pretparken rekenen dit jaar gemiddeld ruim 33 euro voor een kaartje, exclusief parkeerkosten en eventuele kortingen. Dat is veel minder dan de gemiddelde toegangsprijs van Duitse (bijna 49 euro) en Amerikaanse (bijna 110 dollar) parken.

Het verschil is te danken aan de competitieve markt voor pretparken in Nederland, zegt Lukken. "We hebben een enorm hoge dichtheid van attractieparken. De parken zijn wel allemaal langzaam gegroeid, en daarmee ook de entreeprijzen, maar de parken zorgen dat een dagje uit betaalbaar blijft door de vele kortingsacties."

VIP-ervaringen

Volgens ABN Amro hebben de Nederlandse attractieparken veel te winnen bij het investeren in digitalisering en het aanbieden van extra diensten aan bezoekers. Dagjesmensen zijn bereid extra te betalen voor bijvoorbeeld snellere toegang tot attracties, online diensten en 'VIP-ervaringen'. "Denk ook aan een toeslag om een uur eerder of een uur langer in het park te mogen rondlopen of om onbeperkt te mogen eten en drinken", aldus Lukken.

Zeker op culinair gebied is nog een wereld te winnen: onderzoeksbureau NBTC-Nipo stelde vast dat Nederlanders per bezoek gemiddeld zo'n 7,70 euro uitgeven aan eten en drinken. Jaarlijks nemen ze met elkaar bijna 145 miljoen euro aan eigen consumpties mee de parken in.