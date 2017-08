'Oplossing voor extreme Spaanse hitte ligt in stegen van Sevilla'

Het idee is al van 25 jaar geleden, maar is daarna vreemd genoeg vergeten. In 1992 werden op het terrein van de Wereldtentoonstelling in Sevilla lange pergola's neergezet. Boven in de bouwwerken zaten plastic goten met planten die goed werden natgehouden.

"Door het systeem ontstond een microklimaat op het tentoonstellingsterrein. De buitentemperatuur ging zeker met vijf graden omlaag", zegt bioloog Francisco Oñate, die me meeneemt naar het voormalige terrein van de expo. Daar staan de pergola's nog altijd over honderden meters opgesteld. De planten bovenin zijn allemaal dood omdat ze in geen jaren water kregen.