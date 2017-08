Jan Smit moet KNVB weer gezicht gaan geven

Ruim twee maanden na zijn afscheid bij Heracles Almelo keert Jan Smit terug in de voetballerij. Hij wordt bij de KNVB de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen als opvolger van Johan Lokhorst, die vorig jaar onder druk van de eredivisieclubs opstapte.

De 71-jarige Smit was negentien jaar voorzitter van Heracles en maakte die club groot. Bij de KNVB komt hij als uithangbord en toezichthouder van de directie niet in een gespreid bedje terecht. De voetbalbond ligt al geruime tijd onder vuur omdat het Nederlands elftal zwak presteert, mede door onrust op bestuurlijk niveau in combinatie met twijfelachtige benoemingen in de technische staf.

Gudde nieuwe directeur?

De directie van de KNVB is na het vertrek van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen en technisch directeur Hans van Breukelen al enige tijd stuurloos. De bond lijkt echter afzwaaiend Feyenoord-directeur Eric Gudde aan te gaan stellen als de nieuwe algemeen directeur. Die bepaalt dan of er ook nog een nieuwe technisch directeur komt.