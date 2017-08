Australische vicepremier: ik ben mogelijk Nieuw-Zeelander

De vicepremier van Australië, Barnaby Joyce, heeft bekendgemaakt dat hij mogelijk de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Dat zou betekenen dat hij moet opstappen, omdat mensen met een dubbele nationaliteit volgens de Australische grondwet geen openbare functie mogen bekleden.

Joyce zegt dat hij het Australische hooggerechtshof heeft gevraagd om uitspraak te doen in de zaak. Voorlopig blijft hij op verzoek van minister-president Turnbull aan als vicepremier.

Nieuw-Zeelandse vader

De in Australië geboren Joyce zei in het parlement dat hij geschokt was toen hij vorige week van een Nieuw-Zeelandse commissie hoorde dat hij mogelijk ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft, omdat zijn vader daar geboren is.

Normaal gesproken krijgen kinderen van mensen die in Nieuw-Zeeland geboren zijn ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit, maar het is niet duidelijk of dit ook voor Joyce geldt. Toen zijn vader werd geboren was Nieuw-Zeeland nog niet onafhankelijk, maar onderdeel van Groot-Brittannië. Hij is dus geboren als Brits staatsburger, niet als Nieuw-Zeelander.

"Mijn ouders en ik hebben nooit gedacht dat ik burger ben van een ander land", zei Joyce in het parlement.

Val van kabinet

Joyce is leider van de National Party en zit ook namens die partij in het lagerhuis. Als Joyce moet opstappen, raakt hij ook zijn zetel in het parlement kwijt.

Dat zou grote gevolgen hebben voor de regering. Die heeft een minieme meerderheid van een zetel. Als Joyce vertrekt, is het kabinet zijn meerderheid kwijt en volgen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen.

De vicepremier is niet de eerste politicus die door de wet in de problemen komt. Vorige maand werden twee senatoren gedwongen ontslag te nemen, omdat ze een dubbel paspoort hebben.