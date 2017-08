Aardverschuiving sleurt twee bussen mee in India: zeker 45 doden

Bij een aardverschuiving in het noorden van India zijn vannacht twee bussen en een motorrijder meegesleurd. Er zijn zijn zeker 45 doden gevallen, maar gevreesd wordt dat dat aantal nog verder oploopt. Beide bussen waren vertrokken uit Manali, een bergdorp ruim 500 kilometer ten noorden van New Delhi.

Een van de twee bussen is ruim 2 kilometer meegesleurd door een modderstroom. Hulpverleners hebben 42 lichamen uit de deels opgegraven bus gehaald, maar mogelijk zaten er nog meer mensen in.

Volgens ooggetuigen werd de andere bus geraakt door een enorme rots, gevolgd door een aardverschuiving, waarop de bus 200 meter van een heuvel is afgerold. Wonderbaarlijk genoeg zijn vijf van de acht passagiers levend onder het puin vandaan gehaald.

Leger

Hulpverleners hebben 23 lichamen kunnen identificeren. Het merendeel kwam uit de buurt. In het Mandi-district, in de noordelijke deelstaat Himachal Pradesh, is het de afgelopen dagen net als in Nepal noodweer geweest.

De hoogste bestuurder van het district heeft de plekken waar de bedolven bussen liggen bezocht. Hij zegt dat de zoekactie doorgaat tot het laatste slachtoffer is gevonden. Ook het leger is gevraagd naar het gebied te komen om te helpen.

Premier Modi heeft de nabestaanden van de passagiers gecondoleerd. Op Twitter schrijft hij geƫmotioneerd te zijn door de vele doden die zijn gevallen. "Ik bid voor het snelle herstel van de gewonden in het Mandi-district in Himachal Pradesh."