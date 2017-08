Winnende Dumoulin: paar jaar geleden was ik hier heel nerveus voor

Regenboogtrui(en)?

De Limburger richt zich op de WorldTour-wedstrijden in Montréal en Quebec en daarna op de wereldkampioenschappen in het Noorse Bergen. Met zijn huidige vorm maakt hij kans op twee regenboogtruien: een in de tijdrit en een op de weg.

"Alles is mogelijk, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk", houdt Dumoulin zich op de vlakte. "De tijdrit is mijn doel, daarin maak ik de meeste kans. Of de wegrit me ligt? Ja, maar ik heb liever 30 graden en zon dan 5 graden en regen. En Bergen is de stad met de meeste regenval...."