Dode Amerikaan na vier weken uit lift gehaald

Onderhoudsmonteurs hebben in de Amerikaanse stad Denver het lichaam gevonden van een man die vier weken zat opgesloten in een lift. De lugubere vondst was al op 2 augustus. De 82-jarige Isaak Komisarchik werd sinds 6 juli vermist.

De demente man werd voor het laatst gezien bij een servicekantoor van zijn verhuurder. Hij nam daarna de lift, maar is daar om onduidelijke redenen nooit uitgekomen.

Volgens de autoriteiten heeft Komisarchik op de avond van 6 juli twee keer de alarmknop van de lift ingedrukt. Dat signaal kwam alleen aan bij een storingsdienst, maar niet bij de meldkamer van de brandweer. Monteurs controleerden vervolgens twee van de drie liften in de flat. Uitgerekend de lift waar de oude man in zat, werd overgeslagen.

Buiten gebruik

In de weken daarna bleef Komisarchik onopgemerkt. Hij had de lift genomen in een parkeergarage die daarna op slot ging voor werkzaamheden. De lift was daarom buiten gebruik.

Het lichaam van de man werd gevonden na klachten over stankoverlast van bewoners van het complex.