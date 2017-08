Keizer: slechte start, snel de koppen bij elkaar

Na de uitschakeling voor de Champions League tegen OGC Nice kreeg Ajax in de eredivisie tegen Heracles een nieuwe domper te verwerken. Trainer Marcel Keizer constateerde na de 2-1 nederlaag in Almelo dat de Amsterdammers er maar niet in slagen een voorsprong te verdedigen.

"Na de 1-0 moet de wedstrijd gewoon klaar zijn", aldus een teleurgestelde Keizer. "Maar we blijven natuurlijk maar weer aanvallen en voor de 2-0 en 3-0 gaan. Dat is ook prima, maar dan moeten we wel goed kijken wat we achterlaten..."

"Dat we dan nog een paar van zulke kansen weggeven, dat is gewoon slecht van ons. Wij krijgen goals tegen uit counters, terwijl we voor staan. Dat gebeurt ons te vaak. Daar moeten we serieus mee aan de slag en snel ook."