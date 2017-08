Nevada zoekt man die allesetende snoek vrijliet in populair vismeer

De overheid in de Amerikaanse staat Nevada looft 10.000 dollar uit voor de gouden tip die leidt tot het oppakken van degene die een allesetende snoek heeft vrijgelaten in een meer in de staat. Het Cominsmeer, waarin de snoek werd losgelaten, was een populaire plek onder vissers, maar nu blijken veel vissen te zijn opgegeten.

De snoek werd vorige maand ontdekt door een sportvisser. Biologen hebben sindsdien vijf andere snoeken gevonden in het meer.

"Ze eten alle forellen op die we hier vrijlaten", zegt een woordvoerder. "En als ze alle vis hebben opgegeten die ze kunnen vinden, eten ze elkaar op."

Vervolgd

De autoriteiten weten niet zeker of de snoek is vrijgelaten. Mogelijk heeft de vis een natuurlijke weg naar het meer gevonden. "Maar we hebben sterke aanwijzingen dat iemand de snoek doelbewust heeft losgelaten." Mocht de zoektocht naar een dader leiden, dan wordt hij waarschijnlijk strafrechtelijk vervolgd.

Om te voorkomen dat de snoeken zich voortplanten, wordt met elektrische netten gevist in het meer. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen: er is al een week geen snoek aangetroffen.

"Ik vind het niet erg als er eentje achterblijft. Maar als het er twee zijn, hebben we een probleem", zegt een van de verantwoordelijke biologen.

Forel net terug

Het is niet de eerste keer dat het meer last heeft van een uitheemse snoek die alle vis opeet. In 2013 stortte het vistoerisme ook al in, nadat snoeken die er niet thuishoorden het water hadden leeggegeten. Sinds vorig jaar leek de forel terug te zijn in het meer.