Zeker 30 kinderen overleden in Indiaas ziekenhuis

De afgelopen drie dagen zijn zeker 30 kinderen overleden in een ziekenhuis in het noorden van India. Volgens de ouders zijn de sterfgevallen het gevolg van een probleem met de beademingsapparatuur op de kinderafdeling. Dat zou zijn ontstaan na een conflict met een leverancier van zuurstof.

Volgens de ouders kwam het ziekenhuis in de stad Gorakhpur donderdagavond zonder zuurstof te zitten. Ze zouden vervolgens van het ziekenhuispersoneel beademingsballonnen hebben gekregen om zelf hun kinderen te beademen, maar dat bleek dus niet voldoende.

Een lokale bestuurder erkent dat er problemen zijn met de zuurstoflevering, maar houdt vol dat dat komt door een defecte zuurstofpijpleiding in het ziekenhuis. "De situatie is opgevangen met zuurstofflessen, waarvan er in het ziekenhuis genoeg zijn." Volgens de bestuurder zijn alle kinderen door een natuurlijke oorzaak overleden.

Doofpot

Die lezing is onjuist, volgens de nabestaanden. Zij zeggen dat de bestuurders in de doofpot proberen te stoppen dat de kinderen zijn overleden door een grote betalingsachterstand. De lokale regering zou de zuurstofleverancier 6,8 miljoen roepies verschuldigd zijn, omgerekend bijna 90.000 euro.

Het ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek begonnen naar de doodsoorzaak van de kinderen, van wie het merendeel werd behandeld voor hersenontsteking. In het ziekenhuis zijn de afgelopen twee maanden zo'n 370 kinderen voor die aandoening behandeld. 129 van hen zijn overleden.