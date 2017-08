'Teamspirit en vertrouwen bepalend voor succesvolle estafette'

Wat bepaalt dan een mogelijk Nederlands succes? "Dat heeft dus vooral te maken met de individuele snelheid van alle sprintsters. Het is dit jaar iets langzamer dan in 2016, toen bijvoorbeeld bochtloopster Tessa van Schagen erg goed was."

Wie er nu voor Nederland gaan lopen, is nog niet helemaal duidelijk. "Waarschijnlijk Jamile Samuel, Naomi Sedney en natuurlijk Dafne Schippers", verwacht Haan. "Maar die vierde positie... Van Schagen? Madiea Ghafoor? Ook Eefje Boons kan zeer nuttig zijn voor de ploeg."

Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ging het al mis in de series door een hele trage wissel. "Het draait vooral om vertrouwen in elkaar en ook de bijbehorende teamspirit is van belang. Dat alles is bepalend voor succes op de estafette."