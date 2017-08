Snel de stekker eruit: zijn robots ons te slim af?

Filosoof en ethicus Jeantine Lunshof ziet het gevaar wél. "Tot nu toe geloven we dat wat we in robots stoppen, er ook weer uitkomt - al dan niet in de vorm van een ingewikkelder patroon. Maar de geheimtaal van de Facebookrobots laat zien dat er iets uit kan komen dat we er niet in hebben gestopt."

Het feit dat we daar geen controle over hebben vindt ze potentieel gevaarlijk: "Als een autonoom systeem door slechts een foutje in het algoritme iets hackt op het internet, is het een catastrofe."

"Stel je voor dat de autonome wapensystemen, die zelf kunnen bepalen of ze wel of niet overgaan tot de aanval, opeens dingen gaan doen die wij er niet instoppen, dan is het zeker wel een probleem."