Gestolen schilderij De Kooning duikt na bijna 32 jaar weer op

Een schilderij van de Nederlandse schilder Willem de Kooning is bijna 32 jaar nadat het werd gestolen teruggevonden. Het werd destijds gestolen uit het museum van de Universiteit van Arizona in de Verenigde Staten.

Een man uit New Mexico, David van Auker, kocht het schilderij op een veiling. Hij stelde het tentoon in zijn winkel en kreeg toen van meerdere mensen de vraag of het een echt werk van De Kooning was. Toen pas ging hij de geschiedenis van het schilderij onderzoeken en ontdekte hij dat het mogelijk om het gestolen werk ging.

Op 29 november 1985 waren er maar twee mensen die het het museum in Arizona bezochten, een man een vrouw. De vrouw leidde de bewaker af, waarna de man met grof geweld het werk uit de lijst sneed. Van de dieven en het kunstwerk ontbrak sindsdien elk spoor.

Snijranden

Toen Van Auker eenmaal had ontdekt dat het mogelijk om een gestolen kunstwerk ging, nam hij contact op met de universiteit. Uit onderzoek bleek dat het inderdaad om de gestolen De Kooning ging; de snijranden van de lijst en het kunstwerk pasten precies op elkaar.

'Woman-Ochre' maakt deel uit van een serie vrouwen die De Kooning schilderde. In 2006 werd een ander werk uit de serie geveild voor 137 miljoen dollar. De Kooning werd in 1904 geboren in Rotterdam, maar verhuisde al in 1926 naar de Verenigde Staten.