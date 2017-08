Slechte week beurzen door zorgen over Noord-Korea

De spierballentaal tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten leidt tot grote zorgen bij beleggers. Wereldwijd verdampte deze week bijna 1000 miljard dollar aan beurswaarde.

De afgelopen week was op de Amerikaanse beurzen de slechtste week sinds maart. Ook de Amsterdamse beurs noteerde opnieuw een verlies, voor de derde dag op rij.

De Dow Jones, de belangrijkste beurs in de VS, boekte weliswaar een kleine winst (0,07 procent), maar daarmee was het weekverlies van 1,06 procent niet goed te maken.

AEX

De AEX verloor 1,3 procent en sloot op 516,97 punten. Beleggers verkochten vooral hun aandelen in grondstofbedrijven en oliegerelateerde bedrijven, zoals ArcelorMittal en SBM Offshore.

Ook in Londen en Parijs ging er ruim een procent af. In Frankfurt bleef de schade beperkt met een verlies van 0,24 procent. De euro steeg licht naar 1,1799 dollar.