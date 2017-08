Amsterdamse appartementen alleen te huur als je 'westers' kookt

Een bemiddelaar in Amsterdam wil twee appartementen alleen verhuren aan mensen die 'westers' koken. In een e-mail aan een geïnteresseerde vrouw schrijft het bedrijf Executive Home Rentals onomwonden dat de appartementen niet geschikt zijn voor mensen "die urenlang eten koken met veel kruiden".

"Als je op de 'westerse' manier kookt, dan kun je het appartement komen bekijken", gaat de e-mail door. De vrouw, Maysaa Munaf, deelde een screenshot op Facebook, met als bijschrift "vandaag in een aflevering van Racisme is levend en wel". In de commentaren zegt ze verder dat ze net een week in Nederland is.