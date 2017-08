Hole-in-one verlicht pijn Luiten in Charlotte

Joost Luiten heeft op de eerste dag van het PGA Championship voor een fraai hoogtepunt gezorgd met een hole-in-one. Toch zal de Zuid-Hollander mokkend van de baan in Charlotte zijn gestapt na een dagscore van +5.

Luiten begon de dag op de tiende hole en startte rustig met twee parscores. Op de holes daarna ging het echter goed mis. Eerst kwam er een bogey, op de dertiende hole nog eentje en bij hole 16 moest hij zelfs een triple bogey noteren. Daarna volgden nog twee bogeys.

Luitens dag was daarmee danig verpest, ook al was hole vier goed voor een lichtpuntje. Zijn afslag stuiterde tegen de vlag, waarna de bal precies omlaag in het putje viel.