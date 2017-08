Nederlandse speurhonden gaan Joey Hoffmann zoeken

Nederlandse speurhonden gaan in Turkije helpen zoeken naar Joey Hoffmann uit Haaksbergen. Die wordt al ruim een maand vermist in de buurt van de stad Silifke in het zuiden van het land.

De drie honden zijn van Signi, een non-profitstichting uit Brabant die als doel heeft om vermiste personen op te sporen. Zaterdag vliegen de honden met drie begeleiders naar Turkije. Waarschijnlijk kunnen ze zondag voor het eerst ingezet worden.

Haaksbergen

Signi heeft zelf contact gezocht met de familie van Hoffmann en later met de politie in Haaksbergen. Om de actie zoveel mogelijk kans van slagen te geven heeft de familie iets meegegeven waar de geur van de vermiste aan hangt.

Joey Hoffmann vertrok eind juni uit Haaksbergen naar Turkije, waar hij met een bevriend echtpaar een huis wilde gaan bouwen. Aanvankelijk leken ze alle drie vermist te zijn, maar het echtpaar dook weer op.

Echtpaar

Hun verhaal is dat Hoffmann na een week terug naar Nederland wilde en dat ze hem sinds die tijd niet meer hebben gezien. De politie heeft het echtpaar een tijdlang ondervraagd maar geen aanleiding gevonden om ze langer vast te houden. Ze moeten wel in Turkije blijven.

Sinds een week wordt in het rotsachtige gebied in het zuiden van Turkije gezocht naar Hoffmann, maar zonder resultaat. Bij de zoektocht zijn Turkse honden ingezet. De honden van Signi zijn twee Mechelse herders en een labrador-retriever.