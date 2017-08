Rijken ontwijken steeds meer belasting dankzij anoniem fonds

Sinds de verhoging van het belastingtarief op spaargeld begin dit jaar zoeken rijke Nederlanders manieren om minder belasting te betalen. Zo stoppen zij steeds vaker hun geld in een speciaal fonds.

Rijken brengen hun vermogen onder in een zogenoemd fonds voor gemene rekening en wijzen een beheerder aan. Het voordeel is dat het geld nu niet meer in box 3 is belast, maar in box 2. De uiteindelijke belastingdruk wordt zo verlaagd.

Het belastingvoordeel wordt behaald door een verschil in het belasten van het rendement. In box 3 wordt het rendement belast dat vooraf is bepaald door de wet, terwijl in box 2 het daadwerkelijk uitgekeerde rendement wordt belast. Mede dankzij de lage spaarrente kan dat een flink voordeel opleveren.

Hieronder leggen we uit hoe dat werkt. In dit voorbeeld gaan we uit van een spaarrekening van 100.000 euro met een rente van 1 procent: