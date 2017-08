'Kromo' door tot en met 2020: ik kan nog harder

'Kromo' had eerder laten doorschemeren dat ze haar toekomst zou verbinden aan haar resultaten bij de WK in Boedapest, waar ze drie zilveren medailles en een bronzen plak veroverde. Maar in Eindhoven bekende ze dat ze haar keuze al voor de WK had gemaakt. "Ik wilde het niet laten afhangen van mijn prestaties daar. Maar het was wel een bevestiging dat het ontzettend goed gaat."

'Niet doorgaan om het doorgaan'

De honger naar nieuwe successen is nog altijd aanwezig bij Kromowidjojo. "Absoluut. Het is niet doorgaan om het doorgaan, of omdat ik bang ben voor een ander leven, een leven dat je niet kent. Het is echt om beter te worden en om sneller te zwemmen."

Tokio is nog ver weg, maar de drievoudig olympisch kampioene aast bij de Spelen van 2020 op medailles. "Ik ga er wel voor. Ik hoop dat ik er harder ga zwemmen dan ooit. De komende drie jaar worden in ieder geval heel leuk."