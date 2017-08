Alexander (8) bloeit op door zijn therapiehonden Rags en Bente

"De hond is een spiegel en die reageert op jou, ongeacht wie je bent of wat je verleden is", legt Alexanders vaste behandelaar Petra van Benten uit. "Een hond oordeelt niet, en laat kinderen zelf ervaren welk effect hun gedrag heeft. Kwetsbare kinderen kunnen zo juist met een hond veel makkelijker de verbinding aangaan."

In die verbinding met anderen, met name volwassenen, schuilt volgens Van Benten veelal het probleem. "Kinderen zijn door hun bagage in het algemeen teleurgesteld in de relatie met volwassenen. Wij krijgen vaak kinderen die al heel wat hulpverleners hebben gezien, maar die blijken niet in staat dezelfde deuren te openen als een hond."

Toename in therapiehonden

Hulphond Nederland startte in 2012 een pilot in één zorginstelling, waar een handvol intensief getrainde therapiehonden aan de slag ging met een kleine groep jongeren. Nu, vijf jaar later, werkt de stichting samen met zo'n tien jeugdzorginstellingen door het hele land en worden jaarlijks door bijna zeventig honden zo'n vierhonderd jongeren geholpen.