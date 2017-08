Dertien miljoen jaar oud mensaapje geeft nieuw inzicht in evolutie

Alesi lijkt met zijn kleine snuit op een jonge gibbon. Maar het is zeker een mensaapje, zegt de betrokken Nederlandse wetenschapper Fred Spoor van University College London. Het evenwichtsorgaan in het binnenoor is klein in verhouding tot de rest van het lichaam. Bij gibbons is het evenwichtsorgaan juist relatief groot, omdat de dieren snel door de bomen moeten kunnen slingeren.

Het fossiel heeft het formaat van een citroen. Volgens de wetenschappers was het mensaapje ongeveer een jaar en vier maanden oud toen het stierf.