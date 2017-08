Verdachte aanslag op militairen bij Parijs opgepakt

De Franse politie heeft de verdachte opgepakt van de aanslag op militairen van vanochtend. De man werd neergeschoten bij de arrestatie op de snelweg A16 ten zuiden van Calais.

De Franse premier Philippe heeft bevestigd dat hij dezelfde is als de man die vanochtend met een auto inreed op militairen. Hij feliciteerde de veiligheidstroepen met de snelle arrestatie.

De opgepakte man zat achter het stuur van de BMW die vanochtend in een voorstad van Parijs op militairen inreed. Over zijn identiteit en toestand is nog niets bekendgemaakt.

Bij de politie-actie op de snelweg zou ook een agent gewond zijn geraakt door een verdwaalde kogel.

Bewuste actie

Vanochtend reed in de Parijse voorstad Levallois-Perret een man met een auto in op een groep militairen. Daarbij raakten zes militairen gewond, van wie drie ernstig. Volgens de Franse autoriteiten was het een bewuste actie van de bestuurder.

Twee ministers hebben de gewonde militairen bezocht in het ziekenhuis. Minister Parly van Defensie zei dat ze "geruststellend" nieuws had gehoord over de toestand van de drie zwaargewonden, maar ze zei niet wat die informatie was. Eerder werd al gemeld dat ze buiten levensgevaar zijn.

Shock

De aanslag van vanochtend was voor een kazerne van het Franse leger. Daarna was de omliggende wijk afgesloten van de buitenwereld, zag correspondent Frank Renout. "Als ik links en rechts kijk, zie ik overal zwaarbewapende militairen met automatische wapens."

"Bewoners die ik heb gesproken zijn vooral heel verbaasd over wat hier gebeurd is", zei Renout. "Maar ook nog steeds in shock, want zij hebben hier agenten zwaargewond op straat zien liggen."