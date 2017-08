Utrecht heeft primeur met veelbelovende nieuwe hartklep

"De verwachting is dat mijn nieuwe hartklep een leven lang meegaat", zegt Kiki Bleeker. "Daar ben ik heel blij mee." De 27-jarige onderging vijf weken geleden een openhartoperatie in het UMC Utrecht. Het ziekenhuis heeft de Nederlandse primeur met een nieuw type biologische hartklep, die vooral voor jonge patiënten potentie heeft.

Vier jaar geleden liep Kiki Bleeker een bacteriële infectie op. "Toen ik 40 graden koorts kreeg dacht ik eerst nog dat het griep was. Maar een maand later kreeg ik veel last van mijn gewrichten. Ik bleek streptokokken te hebben, ook op mijn hartkleppen."

Op een informatiebijeenkomst over hartkleppen ontmoette Bleeker Willem Suyker, hoogleraar thoraxchirurgie in het UMC Utrecht. Hij vertelde haar over een nieuw type hartklep dat mogelijk geschikt voor haar zou zijn.

Speciale coating

De nieuwe klep is ontwikkeld door Edwards Lifesciences. Het bedrijf deed daar tien jaar over. "Dit nieuwe type hartklep is net als andere biologische kleppen gemaakt van dierlijk materiaal, rund. Maar het heeft een speciale coating die de hartklep kalkbestendig maakt. Daardoor kan deze potentieel een leven lang mee", legt Suyker uit.

De eerste operatie was in mei bij een 27-jarige vrouw in Londen. Sindsdien zijn daar een handjevol operaties uitgevoerd. Kiki Bleeker is de eerste Nederlandse patiënt.