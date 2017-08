Beton nieuwe tunnels minder brandwerend dan gedacht

Vier tunnels die na 2008 zijn opgeleverd voldoen niet aan de strengste brandveiligheidseisen. Rijkswaterstaat concludeert in een onderzoek dat het beton in die tunnels bij een extreem grote brand mogelijk minder lang standhoudt dan tot nu toe werd gedacht.

Volgens deskundigen komt dat mogelijk doordat de samenstelling van beton na 2008 is veranderd. Het gaat om de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10), de Koning Willem-Alexandertunnel (A2) en de Salland-Twentetunnel (N35).

Minister Schultz van Infrastructuur schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de tunnels veilig zijn voor het wegverkeer, maar dat met de hulpdiensten, zoals de brandweer, aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. Ze wil nu een breder onderzoek laten doen; onder meer of tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn opgeleverd wel voldoen aan de eisen.

Veiligste van Europa

Schultz schrijft aan de Kamer dat de Nederlandse tunnels tot de veiligste van Europa behoren. Er gelden hier strengere eisen dan de Europese richtlijn voorschrijft. Die richtlijn werd opgesteld na verschillende branden in tunnels in de Alpen.

Het onderzoek van Rijkswaterstaat werd uitgevoerd alsof er een extreem grote brand was in een tunnel. De kans dat zo'n brand zich voordoet in Nederland is volgens Schultz zeer klein.